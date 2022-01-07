بعد اتهامه بـ7 جرائم اغتصاب.. إطلاق سراح بنجامين ميندي بكفالة

وقرر القاضي باتريك طومسون "سحب جواز السفر من ميندي وفرض إقامة جبرية عليه في منزله وعدم إجراء أي اتصال مع الضحايا".وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت المدافع الدولي الفرنسي في اب الماضي بتهم اغتصاب 4 سيدات وعنف جنسي ضد واحدة وارتفع عدد الضحايا إلى 7 في الشهر الماضي.ورفضت المحكمة إطلاق سراح ميندي بكفالة عدة مرات آخرها في تشرين الأول الماضي ولكن هذه المرة تم قبول طلبه وغادر السجن بشروط ودفع كفالة مالية.وسيمثل بنجامين ميندي أمام المحكمة مجددا يوم 24 كانون الثاني الحالي قبل محاكمته بالتهم السبعة الموجهة ضده بالاغتصاب خلال شهر حزيران المقبل.ودفع مانشستر سيتي مبلغ 49.2 مليون جنيه إسترليني لضم ميندي من موناكو في صيف 2017، وشارك لآخر مرة رفقة الفريق الإسباني بيب غوارديولا يوم 15 آب 2021 خلال الهزيمة 1-0.