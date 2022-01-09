إبراهيموفيتش يعادل رقما تاريخيا لرونالدو

وهز المخضرم إبراهيموفيتش شباك فينيزيا بعد مرور 3 دقائق فقط من انطلاق صفارة بداية اللقاء، على ملعب "بير لويجي بينزو" بمدينة فينيسيا ضمن الجولة 21 من الدوري الإيطالي.وذكر موقع "أوبتا" للأرقام والإحصاءات، أن "فينيزيا بات الفريق رقم 80 الذي يستقبل أهدافا من إبراهيموفيتش، منذ عام 2000 وحتى الآن، ليدخل تاريخ الدوريات الأوروبية الكبرى من أوسع أبوابه".وأوضح المصدر أن "إبرا" بات ثاني لاعب يحقق هذا الإنجاز، بعد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد مانشستر يونايتد".وكان رونالدو قد حقق نفس الرقم قبل أقل من أسبوعين فقط، حين ضم فريق بيرنلي لقائمة ضحاياه، في المباراة التي جرت يوم 30 كانون الاول الماضي، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".