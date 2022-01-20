تختتم مساء اليوم الخميس، منافسات دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في الكاميرون، بإجراء أربع مباريات.

وتلعب الجزائر مع كوت ديفوار، وسيراليون ضد غينيا الاستوائية، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، فيما تواجه تونس غامبيا، وتلعب مالي ضد موريتانيا، في ختام مباريات المجموعة السادسة.

وتتصدر كوت ديفوار، التي ضمنت تأهلها سلفا لثمن النهائي، ترتيب المجموعة الخامسة، برصيد أربع نقاط، تليها غينيا الاستوائية بثلاث نقاط، ثم سيراليون بنقطتين، بينما تتذيل الجزائر، حاملة لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس أمم إفريقيا، الترتيب بنقطة يتيمة.

وفي المجموعة السادسة، تتشارك غامبيا ومالي الصدارة بأربع نقاط لكل منهما، وضمنا التأهل سويا إلى الدور المقبل، فيما تحتل تونس المركز الثالث بثلاث نقاط، تليها موريتانيا بلا رصيد من النقاط.

وفيما يلي جدول مواعيد آخر مباريات دور المجموعات في كأس إفريقيا، بتوقيت العراق:

الجزائر # كوت ديفوار – الساعة 19:00.

سيراليون # غينيا الاستوائية – الساعة 19:00.

تونس # غامبيا – الساعة 22:00.

موريتانيا # مالي – الساعة 22:00.