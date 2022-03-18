وفد خليجي 25 يباشر جولته التفقدية للمنشآت الرياضية في البصرة

وقال مدير قسم الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة الشباب والرياضة علي العطواني، إن "الوفد الخليجي المكلف بتفقد المنشات الرياضية والبنى التحتية الخاصة ببطولة خليجي 25 في البصرة، برئاسة الامين العام للاتحاد الخليجي القطري السيد جاسم الرميحي الى مطار البصرة صباح اليوم الجمعة".وأشار العطواني إلى أن "الوفد يضم ستة اعضاء لبلدان الكويت وعمان واليمن والبحرين وقطر، وكان في استقبال الوفد محافظ البصرة اسعد العيداني ومدير عام دائرة التربية البدنية في وزارة الشباب والرياضة احمد الموسوي ومدير شباب ورياضة البصرة وعدد من السادة المسؤولين في المحافظة".وأضاف أن "الوفد سيباشر مهمته التفقدية فورا بالاطلاع على ما تم انجازه من توصيات تخص الملاعب والمنشات الرياضية والاخرى اللوجستية المكملة للملف الخاص بمدينة البصرة التي ستستضيف بطولة خليجي 25 وتستمر الزيارة لعدة أيام".