أجويرو: ميسي ليس سعيدًا في سان جيرمان

وانتقل أجويرو إلى برشلونة في الصيف الماضي، للعب إلى جوار ميسي، قبل أن يرحل إلى سان جيرمان، ومن ثم تعرض أجويرو لأزمة قلبية بعد أشهر قليلة أجبرته على الاعتزال.وقال أجويرو، في تصريحات نقلتها صحيفة "أوليه" الأرجنتينية: "ميسي يؤدي بشكل جيد للغاية، ويشعر بسعادة كبيرة مع المنتخب، لأن اللقب الذي كنا ننتظره أعطى الجميع مزيدًا من الفرح".وأضاف المهاجم الأرجنتيني المعتزل: "ميسي حمل هذا المنتخب وهذا الثقل منذ سنوات عديدة لرغبته في الفوز بلقب مع الأرجنتين".وتابع: "مع ميسي نتعامل بشكل جيد لأننا مختلفون، صحيح أن بعض التعليقات السلبية أزعجتنا في الماضي، ولكننا تعلمنا التعايش معها على مر السنين.. لقد قاتلنا وحققنا بطولة غالية".وأتم: "عندما رحل ميسي كنت في حالة سيئة، لأنني أرت اللعب معه في برشلونة، وأعتقد أن ليو لا يقضي وقتًا سعيدًا في باريس، لقد كنت غاضبًا جدًا عندما تعرض لصافرات الاستهجان".