ريال مدريد يقترب من التعاقد مع أحد أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي

وينتهي عقد المدافع الدولي الألماني أنطونيو روديجر، نجم تشيلسي، الصيف المقبل، ويحق له التوقيع مجانًا لأي نادٍ، علمًا بأن توماس توخيل، مدرب البلوز، أعلن أمس الأحد، أن اللاعب أبلغه بمغادرة الفريق اللندني عقب نهاية الموسم الحالي.ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ممثلًا عن الخدمات الطبية في ريال مدريد، سيسافر إلى لندن من إجل إجراء الكشف الطبي لروديجر.وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "توصل ريال مدريد إلى اتفاق شفهي مع أنطونيو روديجر. لم يتم توقيع العقد بعد، لكن الميرنجي أقرب الآن من حسم الصفقة مجانًا".وأضاف رومانو: "عقد روديجر مع ريال مدريد سيكون طويل الأمد، والتفاصيل النهائية ستناقش قريبًا قبل التوقيع الرسمي".وسبق أن ارتبط روديجر أيضًا بالانتقال إلى بايرن ميونخ، وبرشلونة، ويوفنتوس، وباريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد.يذكر أن الموسم الحالي أثبت حاجة ريال مدريد إلى مدافع جديد لتعويض الفراغ الذي تركه رحيل كل من سيرجيو راموس، ورافاييل فاران، الصيف الماضي.