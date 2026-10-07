الأساطير يوجهون رسائل إلى ميسي بعد اعتزاله.. ماذا قالوا؟

وأسدل الستار على مسيرة دولية استمرت 208 مباريات حقق خلالها 2022 وكوبا 2021 و2024 وكأس "فيناليسما" في 2022.جاء ذلك عقب انتهاء مباراة ضد بنين التي كانت الأخيرة للبرغوث مع منتخب بلاده، والتي حسمها رفاق ميسي بالفوز 3-0 صنع هو منها هدفين وسجل الثالث بركلة جزاء.ومن جانبه، وجه البرازيلي زميل ميسي السابق في برشلونة الإسباني من 2004 إلى 2008، رسالة إلى ميسي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بقوله: "يا لها من متعة وسعادة أن أكون جزءاً من قصتك منذ اليوم الأول يا أخي!.. لقد جعلتنا نبتسم ونستمتع بكرة القدم كثيرا".وأكمل: "لقد حُفر اسمك في تاريخ بلدك والعالم بأسره.. وحدنا ندرك متعة تحقيق حلم الطفولة: تمثيل الوطن وأن نصبح أبطالاً للعالم".واختتم: "لقد قدمت كل شيء لفريقك وبلدك.. أنا أتفهمك تماماً، وأعلم أن الأمور العائلية تجعلنا نعيد النظر في حساباتنا.. استمتع بحياتك يا أخي، وأتمنى لك الأفضل، اليوم ودائماً".وفي الإطار نفسه، وجه زميل ميسي في برشلونة وباريس الفرنسي لسنوات رسالة أخرى جاء فيها: "لقد استفاد عشاق كرة القدم منك طوال هذه السنوات.. اليوم هي مباراتك الأخيرة بقميص منتخبك وبلدك، وآمل أن تستمتع بكل ثانية، وأن تدخل كل مظاهر التكريم اليوم السعادة إلى قلبك".وأكمل: "لا تقتصر عبارات الشكر لك على الأرجنتين وحدها، بل يشكرك العالم بأسره على كل ما قدمته لكرة القدم.. شكراً لأنك جعلتني أحب كرة القدم أكثر؛ لقد كان شرفاً لي أن ألعب ضدك، وشرفاً أكبر أن أصنع التاريخ بجانبك. شكراً لك يا ".أما أسطورة الإسباني فتحدث عن خصمه السابق عقب مشاركته في مباراة بلاده ضد إسبانيا بدوري أمم أوروبا قائلا: "ماذا عساي أن أقول عن ميسي؟.. إنه لأمر مؤسف أن يعتزل اللعب دوليا، لكنه قراره وعلينا احترامه".وواصل: "لقد فاز بكأس العالم التي كان يصبو إليها، وهو أحد أفضل اللاعبين في العالم".وأتبع: "كان من دواعي سروري وهو يلعب، رغم أنني عانيت كثيراً في مواجهته سواء مع أو مع ريال .. إنه لاعب كرة قدم استثنائي".، زميل ميسي في منتخب الأرجنتين، وجه بدوره عبر منصة "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي رسالة لليو قال فيها: "يا له من شرف أن أشاركك الملعب والعديد من اللحظات".وأضاف: "في البداية، كنت معجباً بك وأنا طفل، شأني شأن ملايين الأرجنتينيين الذين نشأوا وهم يحلمون بأن يصبحوا لاعبي كرة قدم بفضلك.. ثم حالفني الحظ بلقائك، وأن أكون زميلاً لك في الفريق، وأن أعيش تجارب لن أنساها أبدا".وأكمل: "شكراً لك على كل ما قدمته لنا، وعلى تمثيلك لبلدنا بتلك الطريقة الرائعة، وعلى ترك إرث يتجاوز حدود كرة القدم بكثير".واختتم: "سنفتقدك كثيرا وأنت ترتدي قميص المنتخب، بالنسبة لي، ستظل دائماً الأعظم.. شكراً جزيلاً لك يا ليو".