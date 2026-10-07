الكشف عن "رشوة" لتغيير الفائز بالكرة الذهبية

ووفقاً لفيريه، أراد الوكيل منه الترويج لملف لاعبه لدى أعضاء ، وقال مؤلف كتاب "الوجه الخفي للكرة الذهبية": أراد أحد الوكلاء مقابلتي. كان موكله مرشحاً بالطبع، وبعد أن شرح لي مزاياه وأثنى عليها، سألني ما إذا كان بإمكاني، بين قوسين، أن "أبيع" أو "أسوّق" ترشحه لدى لجنة التحكيم. وبطبيعة الحال أجبته بالرفض.ثم أوضح فيريه أنه غادر الطاولة لفترة وجيزة للرد على مكالمة هاتفية، وعندما عاد كان الوكيل قد رحل تاركاً وراءه ظرفاً.وأضاف باسكال فيريه في تصريحات للصحيفة : اضطررت بعد ذلك إلى مغادرة الطاولة للحظة للرد على مكالمة، وعندما عدت لم يعد هناك، لكن كان هناك ظرف على الطاولة. أخذته وسلمته إلى موظفي الاستقبال. لا أعرف ما الذي كان يحتويه. ولأقول الحقيقة، التقيت بهذا الوكيل عدة مرات منذ ذلك الحين، لكنه لم يحدثني أبداً عن هذا الظرف أو ما كان يحتويه.ولم يكشف فيريه عن هوية اللاعب المعني، لكنه قال إن هذه الواقعة تعكس حملات الترويج المستخدمة لدعم مرشحي ، كما أكد أن اللاعبين أنفسهم باتوا يشاركون الآن في الترويج لترشيحاتهم.وزاد فيريه خلال ظهوره قبل أيام في برنامج "أفتر فوت" على إذاعة " ": إنهم المرشحون الذين يقومون بالترويج لأنفسهم. إنه أمر غريب إلى حد ما واستثنائي. بصراحة، لا أعتقد أن ذلك جيد. لقد بقيت على تواصل مع العديد من أعضاء لجنة التحكيم، وكان هذا الأمر يزعجهم. إن الاعتقاد بأن المقابلات المتكررة يمكن أن يكون لها أدنى تأثير على مصوتين من أو فنلندا أو يعني أنك لا تعرفهم جيداً.