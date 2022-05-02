تعرف إلى أهم المباريات المنتظرة في عيد الفطر 2022

السومرية نيوز - رياضة



تحتفل الأمة الإسلامية في جميع أنحاء العالم بعيد الفطر المبارك في هذه الأيام، والذي تتوقف خلاله الحياة في البلاد، ليتفرغ عشاق كرة القدم لمتابعة أبرز المباريات التي تُقام في هذه الفترة القصيرة.









الإثارة تعود لأيام عيد الفطر المبارك هذا العام؛ إذ ستُقام خلاله المباريات الختامية للموسم الأوروبي في أهم البطولات والدوريات، ولعل أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا 2022.



وفي الأسطر التالية، نتعرف إلى أهم المباريات التي ستُقام في عيد الفطر، سواء في الدوريات والمسابقات الأوروبية أو في وطننا العربي وبطولاته ذات الشعبية الكبيرة.



ما هو موعد عيد الفطر 2022؟

موعد عيد الفطر المبارك في جميع البلاد العربية هو يوم الإثنين 2 مايو/ أيار 2022، ويتوافق أول يوم فيه مع غرة شهر شوال لعام 1443 هجريًا، ويمتد لـ3 أيام وينتهي في 4 مايو 2022.



ما هي أهم المباريات في عيد الفطر 2022؟

عيد فطر ساخن ينتظره عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، ويكمن الحدث الكروي الأبرز خلاله في مباراتي إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، واللتين ستجمعان بين ليفربول الإنجليزي وفياريال الإسباني في ثاني أيام العيد، وبين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في ثالث أيام العيد.



يشهد أول أيام العيد ختام جولات الأسبوع في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي، وستكون اللقاءات منتظرة خاصةً في الكالتشيو والبريميرليغ.



عربيًا، سنكون على موعد مع عودة الدوري السعودي من جديد في ثاني أيام العيد بالتزامن مع إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، كما ننتظر قمة بين العين وشباب الأهلي في نهائي كأس الخليج العربي 2022 في ثالث أيام العيد، وأيضًا ستُقام مباريات قوية في الدوري التونسي.



جدول مباريات عيد الفطر 2022



أول أيام عيد الفطر

المباراة الموعد القنوات الناقلة البطولة

أتالانتا- ساليرنيتانا 20:45 مصر، 21:45 العراق Lega Serie A YouTube الدوري الإيطالي

مانشستر يونايتد - برينتفورد 21:00 مصر، 22:00 العراق beIN Sports 1 HD Premium الدوري الإنجليزي

خيتافي - ريال بيتيس 21:00 مصر، 22:00 العراقbeIN Sports HD 1 الدوري الإسباني

عادة ما يشهد عيد الفطر في السنوات الأخيرة فترة توقف دولي عقب الموسم الأوروبي، ولم يكن الأمر شائقا لعشاق الساحرة المستديرة إلا في عام 2018 عندما تزامن عيد الفطر مع كأس العالم.الإثارة تعود لأيام عيد الفطر المبارك هذا العام؛ إذ ستُقام خلاله المباريات الختامية للموسم الأوروبي في أهم البطولات والدوريات، ولعل أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا 2022.وفي الأسطر التالية، نتعرف إلى أهم المباريات التي ستُقام في عيد الفطر، سواء في الدوريات والمسابقات الأوروبية أو في وطننا العربي وبطولاته ذات الشعبية الكبيرة.موعد عيد الفطر المبارك في جميع البلاد العربية هو يوم الإثنين 2 مايو/ أيار 2022، ويتوافق أول يوم فيه مع غرة شهر شوال لعام 1443 هجريًا، ويمتد لـ3 أيام وينتهي في 4 مايو 2022.عيد فطر ساخن ينتظره عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، ويكمن الحدث الكروي الأبرز خلاله في مباراتي إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، واللتين ستجمعان بين ليفربول الإنجليزي وفياريال الإسباني في ثاني أيام العيد، وبين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في ثالث أيام العيد.يشهد أول أيام العيد ختام جولات الأسبوع في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي، وستكون اللقاءات منتظرة خاصةً في الكالتشيو والبريميرليغ.عربيًا، سنكون على موعد مع عودة الدوري السعودي من جديد في ثاني أيام العيد بالتزامن مع إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، كما ننتظر قمة بين العين وشباب الأهلي في نهائي كأس الخليج العربي 2022 في ثالث أيام العيد، وأيضًا ستُقام مباريات قوية في الدوري التونسي.جدول مباريات عيد الفطر 2022المباراة الموعد القنوات الناقلة البطولةأتالانتا- ساليرنيتانا 20:45 مصر، 21:45 العراق Lega Serie A YouTube الدوري الإيطاليمانشستر يونايتد - برينتفورد 21:00 مصر، 22:00 العراق beIN Sports 1 HD Premium الدوري الإنجليزيخيتافي - ريال بيتيس 21:00 مصر، 22:00 العراقbeIN Sports HD 1 الدوري الإسباني

ثاني أيام عيد الفطر

المباراة الموعد القنوات الناقلة البطولة

الترجي - الاتحاد المنستيري 16:00 تونس، 17:00 مصر Al kass الدوري التونسي

الفيحاء - الهلال 19:10 السعودية، 18:10 مصر SSC الدوري السعودي

فياريال - ليفربول 21:00 مصر، 22:00 العراق beIN Sports 1 HD Premium دوري أبطال أوروبا

ثالث أيام عيد الفطر

المباراة الموعد القنوات الناقلة البطولة

اتحاد بن قردان - الإفريقي 15:00 تونس، 16:00 مصر Al kass الدوري التونسي

النجم الساحلي - الصفاقسي 16:00 تونس، 17:00 مصر Al kass الدوري التونسي

العين - شباب الأهلي 22:00 الإمارات، 21:00 العراق

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نهائي كأس الخليج العربي

ريال مدريد - مانشستر سيتي 21:00 مصر، 22:00 العراق beIN Sports 1 HD Premium دوري أبطال أوروبا





جدول مباريات الدوري الإنجليزي

سيشهد أول أيام عيد الفطر المبارك ختام مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستجمع بين مانشستر يونايتد وبرينتفورد في ملعب "أولد ترافورد".



المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب

مانشستر يونايتد - برينتفورد الإثنين 1 شوال 1443،

21:00 مصر، 22:00 العراق beIN Sports 1 HD Premium أولد ترافورد





جدول مباريات الدوري الإسباني

الوضع ذاته في الدوري الإسباني الذي ستُختتم جولته الـ34 يوم الإثنين 2 مايو بمباراة خيتافي ضد ريال بيتيس، والتي ستُقام في ملعب "ألفونسو بيريز".



المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب

خيتافي - ريال بيتيس الإثنين 1 شوال 1443،

21:00 مصر، 22:00 العراق beIN Sports HD 1 ألفونسو بيريز

جدول مباريات الدوري الإيطالي





يُسدل الستار على الأسبوع الـ35 في الدوري الإيطالي يوم الإثنين 2 مايو بمباراة أتالانتا وساليرنيتانا، والتي ستجمع بينهما في استاد "جيويس" معقل أبناء بيرغامو.



المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب

أتالانتا - ساليرنيتانا الإثنين 1 شوال 1443،

20:45 مصر، 21:45 العراق Lega Serie A YouTube استاد جيويس





جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2022 - إياب نصف النهائي

سيشهد ثاني أيام عيد الفطر المبارك مباراة إياب نصف النهائي الأولى في دوري أبطال أوروبا 2022، والتي تجمع بين فياريال وليفربول في "لا سيراميكا"، فيما ستُقام قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ثالث أيام عيد الفطر.



المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب

فياريال - ليفربول الثلاثاء 2 شوال 1443،

21:00 مصر، 22:00 العراق beIN Sports 1 HD Premium لا سيراميكا

ريال مدريد - مانشستر سيتي الأربعاء 3 شوال 1443،

21:00 مصر، 22:00 العراق beIN Sports 1 HD Premium سانتياغو برنابيو





جدول مباريات الدوري السعودي

مباراة واحدة ننتظرها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2022 في عيد الفطر المبارك هذا العام، هي المؤجلة الـ19 بين الهلال والفيحاء، والتي ستُقام في مدينة "المجمعة الرياضية".



المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب

الفيحاء - الهلال الثلاثاء 2 شوال 1443،

19:10 العراق، 18:10 مصر SSC مدينة المجمعة الرياضية





جدول مباريات الدوري التونسي 2022 - مجموعة التتويج



تتواصل مباريات مجموعة التتويج في الدوري التونسي الممتاز 2022 خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتحديدًا في اليومين الثاني والثالث.



سيشهد ثاني أيام عيد الفطر مباراة قوية تجمع بين الترجي والاتحاد المنستيري، على أن تقام مباراتان في ثالث أيام العيد؛ الأولى بين اتحاد بن قردان والنادي الإفريقي، والثانية بين النجم الساحلي والصفاقسي.



المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب

الترجي - الاتحاد المنستيري الثلاثاء 2 شوال 1443،

16:00 تونس، 17:00 مصر Al kass الملعب الأولمبي حمادي العقربي

اتحاد بن قردان - الإفريقي الأربعاء 3 شوال 1443،

15:00 تونس، 16:00 مصر Al kass ملعب 7 مارس

النجم الساحلي - الصفاقسي الأربعاء 3 شوال 1443،

16:00 تونس، 17:00 مصر Al kass الملعب الأولمبي بسوسة





موعد نهائي كأس الخليج العربي 2022

يلتقي نادي العين مع نادي شباب الأهلي دبي ثالث أيام عيد الفطر المبارك في مباراة قوية يستضيفها استاد "محمد بن زايد"، وذلك في نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية المعروفة باسم كأس الخليج العربي الإماراتي.



المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب

العين - شباب الأهلي الأربعاء 3 شوال 1443،

22:00 الإمارات، 21:00 العراق

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Dubai Sports 1



استاد محمد بن زايد