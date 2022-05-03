ديباي يحدد موقفه من مغادرة برشلونة

ويقضي ديباي (28 عاما) موسمه الأول في برشلونة، بعد انضمامه إلى العملاق الكتالوني خلال نافذة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من أولمبيك ليون الفرنسي، وحسب خبراء، فإن ديباي يجد صعوبة في فرض نفسه في التشكيلة الأساسية للبرسا بقيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، بعد أشهر نال فيها ثقة مدرب الفريق السابق، الهولندي رونالد كومان.وقال ديباي عقب فوز برشلونة على ريال مايوركا بنتيجة 2-1 يوم الأحد (1 مايو)، ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم: "جئت إلى هنا لرغبتي في اللعب للفريق، أريد أن أكون مهمًا لبرشلونة العام المقبل، ولعدة سنوات أخرى".وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "سبورت" تصريحات أدلى بها تشافي عن وضعية ديباي، عقب المباراة ضد ريال مايوركا، قائلا: "في بعض الأحيان كنت غير منصف مع ديباي. إذا كان يؤدي بهذا المستوى، فيجب أن يشارك في المباريات".وشارك ديباي أساسيا في مباراة برشلونة وريال مايوركا الأحد (1 مايو)، وقدّم مستوى لافتا توّجه بهدف أحرزه مع الدقيقة 25 من زمن اللقاء، ليحصل على التقييم الأفضل في اللقاء من شبكة "هو سكورد" العالمية، بـ8.7/ 10.وبفوزه على مايوركا، رفع برشلونة رصيده إلى 66 نقطة، لينفرد بالمركز الثاني على سلم دوري الدرجة الأولى الإسباني، بفارق نقطتين عن إشبيلية الثالث و5 نقاط عن أتلتيكو مدريد الرابع، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 32 نقطة محتلا المركز الـ16 (الخامس من القاع).