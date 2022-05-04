ريال مدريد لجماهيره: "البرنابيو في انتظاركم"
وجه نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاربعاء، رسالة تحفيزية لجماهيره، قبل المباراة المرتقبة أمام مانشستر سيتي، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال النادي الملكي وفق الحسابات الرسمية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في رسالة مقتضبة لجماهيره ، جاء فيها: "البرنابيو في انتظاركم".
ويحتاج ريال مدريد للفوز بفارق هدفين من أجل العبور للمباراة النهائية، لأول مرة منذ عام 2018، علما بأن لقاء الذهاب في إنجلترا، قد انتهى بفوز السيتي بنتيجة 4-3.
ويلتقي الفائز من مباراة الليلة، مع ليفربول الإنجليزي في المواجهة النهائية، بعدما نجح الريدز في الإطاحة بفياريال الإسباني.
هذا وتوقعت مصادر صحفية اسبانية ان تشكيلة النادي الملكي قد تكون على النحو التالي " كورتوا ، ميليتاو ، ناتشو ، كارفاخال ، ميندي، كروس ، مودريتش ، كاسيميرو ، فالفيردي ، فينسوس وبنزيما".
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