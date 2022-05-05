انتهاء موسم بيكيه مع برشلونة

وتعرض بيكيه للإصابة خلال مواجهة ريال مايوركا الأحد الماضي، في الدقيقة 28، ولم يستطع استكمال المباراة، التي كانت ضمن منافسات الجولة 34 من الليجا.وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "على الأرجح لن يلعب بيكيه مرة أخرى هذا الموسم مع برشلونة، وبعد الفحوصات التي خضع لها، تمت التوصية بحصوله على راحة مطلقة".وأضافت الصحيفة: "إذا حقق برشلونة الفوز على ريال بيتيس الجولة المقبلة، وحسم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا، فإن بيكيه سيسترح لما تبقى من الموسم، إلا إذا كان حسم المركز الثاني بالليجا على المحك في الجولة الأخيرة".وأشار التقرير، إلى أن نية النادي هي إراحته، لأن المجهود الذي قام به في المباريات الأخيرة أثر عليه بالسلب.