تين هاغ يرغب في بقاء رونالدو مع مانشستر يونايتد

وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" ان "إريك تين هاغ يريد بقاء رونالدو في مانشستر يونايتد، ويعتقد المدير الفني الجديد للنادي أنه سيكون من "الحماقة" عدم الاحتفاظ بالمهاجم البرتغالي الذي يتبقى عام واحد على عقده".واضافت أن "رونالدو سيكون من أوائل اللاعبين الذين سيتحدث إليهم تين هاغ عند وصوله إلى ملعب أولد ترافورد وعلى الرغم من إعادة بناء التشكيلة التي تم التخطيط لها بالفعل، والتي ستتضمن شراء مهاجم واحد على الأقل، إلا أنه يريد بقاء رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، وسيكون لاعبا رئيسيا الموسم المقبل".واوضحت الصحيفة ان "تين هاغ يفكر في كيفية الحصول على أفضل ما في مانشستر يونايتد مع وجود رونالدو في الفريق نظرًا لأنه يبلغ من العمر 37 عامًا ومن الواضح أنه لم يعد قادرًا بدنيًا بعد الآن، والمدرب الهولندي لا يكره بناء تشكيلته حول رونالدو، لأسباب ليس أقلها أن لديه الكثير من العمل للقيام به في مناطق أخرى من الفريق، لتوفير المزيد من الفرص له".وأشارت "ديلي تلغراف" إلى ان "الأمر قد يكون كذلك فرونالدو لا يجب أن يتوقع أن يبدأ كل مباراة، وسيتم تقديم هذا كمحاولة للاعتناء به والحصول على أفضل النتائج منه".وسجل رونالدو 24 هدفًا في 37 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم مع مانشستر يونايتد، لكن الفريق ودع من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ويكافح للتأهل للبطولة الموسم المقبل، مع احتلاله المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.