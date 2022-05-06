إنتر ميلان يتصدر الكالتشيو مؤقتاً
انتزع إنتر ميلان فوزا صعبا من ضيفه إمبولي، بنتيجة (4-2)، مساء اليوم الجمعة على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإيطالي.
وسجل أندريا بينامونتي وكريستيان اسلاني هدفي إمبولي بالدقيقتين (5 و28).
وعاد الإنتر للقاء برباعية سجلها كل من سيموني رومانولي هدف بالخطأ في مرماه بالدقيقة 40، ولاوتارو مارتينيز "هدفين" بالدقيقتين (45 و64)، وإيدين دجيكو (90+4).
وبهذا الفوز، تصدر إنتر جدول ترتيب مسابقة الكالتشيو بشكل مؤقت برصيد 78 نقطة، بفارق نقطة عن ميلان الذي سيواجه فيرونا الأحد المقبل، بينما تجمد رصيد إمبولي عند 37 نقطة بالمركز الـ14.
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