إنتر ميلان يتصدر الكالتشيو مؤقتاً

وسجل أندريا بينامونتي وكريستيان اسلاني هدفي إمبولي بالدقيقتين (5 و28).وعاد الإنتر للقاء برباعية سجلها كل من سيموني رومانولي هدف بالخطأ في مرماه بالدقيقة 40، ولاوتارو مارتينيز "هدفين" بالدقيقتين (45 و64)، وإيدين دجيكو (90+4).وبهذا الفوز، تصدر إنتر جدول ترتيب مسابقة الكالتشيو بشكل مؤقت برصيد 78 نقطة، بفارق نقطة عن ميلان الذي سيواجه فيرونا الأحد المقبل، بينما تجمد رصيد إمبولي عند 37 نقطة بالمركز الـ14.