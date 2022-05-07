بنزيما يحصد جائزة جديدة مع ريال مدريد

وتألق النجم الفرنسي مع الفريق الملكي خلال شهر نيسان، حيث نجح في تسجيل أربع أهداف خلال خمس مباريات في الدوري.وهذه هي المرة الثانية التي يحصد فيها بنزيما جائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني في الموسم الجاري، بعد تتويجه بها عن شهر ايلول الماضي.ويتصدر بنزيما قائمة هدافي "الليغا" هذا الموسم برصيد 26 هدفا قبل 4 جولات على نهاية الدوري الذي حسمه ريال مدريد مبكرا وتوج بلقبه للمرة الـ35 في تاريخه.