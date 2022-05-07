العراق يحقق المركز الخامس عالمياً في فعالية رياضية

وذكر اتحاد التايكوندو في بيان ان "هذا الانجاز جاء بعد ان استثمر الاتحاد العراقي للتايكواندو براعم البومسي والاشبال وتحضيرهم لزجهم في المحافل الدولية لتأتي الثمار سريعاً بانجاز ممتاز في اول تجربة من هذا النوع".واضاف ان "ثلاثة ابطال طرزت اسمائهم بالذهب وهم ينافسون الدول ابطال العالم لاول مرة ليخرجوا بهذه النتيجة التي اذهلت الجميع".وبين ان "الابطال الصغار (محمد علي عبد الله) و(محمد علي عبد الله) و(محمد ليث مهدي) باشراف المدرب الوطني عمر حميد راهنوا الجميع على تحقيق افضل نتيجة وجاء المركز الخامس بادرة اولى وستكون منصة البطولة المقبلة شاهدة على صعود ابطال العراق لمراكزها الاولى بجهود الجميع".يذكر ان البطولة شهدت مشاركة 63 منتخباً من مختلف دول العالم.