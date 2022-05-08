جوردي ألبا يقود برشلونة لفوز قاتل على ريال بيتيس (فيديو)

السومرية نيوز - رياضة



تغلب برشلونة على مضيفه ريال بيتيس بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.





وتقدم برشلونة عن طريق أنسو فاتي في الدقيقة الـ76 من عمر اللقاء.



وأدرك ريال بيتيس التعادل سريعا بعدها بثلاث دقائق برأسية مارك بارترا.



وفي اللحظات الأخيرة من عمر المباراة وبالتحديد في الدقيقة الرابعة والأخيرة من الوقت المحتسب بديلا عن الضائع سجل جوردي ألبا الهدف الثاني لبرشلونة ليهدي فريقه نقاط المباراة الثلاث التي ضمنت له المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.