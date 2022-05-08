صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة ويوفنتوس

وحسب الصحيفة الإيطالية، فإن برشلونة مستعد للتخلي عن ظهيره الإسباني جوردي ألبا البالغ 33 عاما لصالح يوفنتوس، مقابل الحصول على المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت البالغ 22 عاما.وبسبب تقدم جوردي ألبا في العمر وتراجع مستواه مؤخرا بدأ برشلونة في البحث عن بديل له، وتردد اسم ماركوس ألونسو مدافع تشيلسي، لتعزيز صفوف "البلوغرانا".كما يعتبر دي ليخت هدفا لبرشلونة منذ أن كان في أياكس أمستردام الهولندي، وسيكون بمثابة تعزيز قوي لدفاعات الفريق الكتالوني.وأشار التقرير إلى أن برشلونة يمكنه التعاقد مع دي ليخت مقابل 50 مليون يورو، مع تضمين جوردي ألبا في الصفقة.يذكر أن برشلونة ويوفنتوس أبرما صفقة تبادلية في صيف 2020، شهدت انتقال البرازيلي آرثر ميلو إلى "السيدة العجوز"، مقابل انتقال البوسني ميراليم بيانيتش إلى الفريق الكتالوني.