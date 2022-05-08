لهذا السبب لن ينضم كيليان مبابي إلى ريال مدريد

ويأتي التغير المفاجئ في قرار مبابي، بفعل قضية حقوق الصور الشخصية الخاصة باللاعب، والتي يشترط ريال مدريد الحصول على 50% من حقوق صورته، فيما يسمح باريس سان جيرمان للمهاجم البالغ من العمر 23 عامًا، بالاحتفاظ بأرباحها لنفسه بنسبة 100%.

وسبق لمصادر صحفية، القول إن مبابي مصمم على الانضمام إلى ريال مدريد الصيف المقبل، في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، خاصةً أن حلم اللاعب منذ الصغر يتمثل في ارتداء قميص النادي الملكي خلال مسيرته الكروية.وحاول باريس سان جيرمان كثيرًا تجديد عقد مبابي، مع إغرائه بقرار منحه شارة القيادة الموسم المقبل؛ لكن المهاجم الفرنسي رفض كافة عروض التجديد من أجل الانضمام إلى ريال مدريد.لكن التحولات الأخيرة قد تُعيد الأمل لباريس سان جيرمان من أجل تجديد عقد مبابي، والاحتفاظ به لأعوام قادمة باعتباره النجم الأول في النادي الفرنسي.جدير بالذكر أن مبابي قاد باريس سان جيرمان للتتويج بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم، عبر خوض 32 مباراة، أحرز خلالها 24 هدفًا، مع تقديم 16 تمريرة حاسمة.