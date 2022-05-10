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رسميا.. المغرب يستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا

رياضة

2022-05-10 | 01:18
رسميا.. المغرب يستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا
475 مشاهدة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن المباراة النهائية للنسخة الحالية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، ستقام في ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وقال "الكاف" في بيان نشره على موقعه: "قررت القيادة السابقة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في 17 يوليو 2019 أن يتم تحديد الفائز بدوري أبطال إفريقيا بمباراة واحدة، بدلا من النهائي المعتاد ذهاب وإياب".

وأضاف: "تلقى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عرضا من الاتحادين السنغالي والمغربي للعبة لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام 2022.. وسحب الاتحاد السنغالي عرضه بعد ذلك".

وأتم: "لذلك، يسر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن يمنح المغرب استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام 2022".

وأشار "الكاف" في بيانه إلى أن المباراة النهائية ستقام في الـ30 من مايو الجاري.

ومن المقرر أن يجمع النهائي بين المتأهل من لقاء الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري في الدور نصف النهائي الأول، والمتفوق من مواجهة الوداد المغربي وبترو أتلتيكو الأنغولي في المباراة الثانية بالدور نصف النهائي.

وكان الأهلي قد تغلب على ضيفه وفاق سطيف برباعية دون رد في ذهاب الدور نصف النهائي، بينما عاد الوداد بفوز ثمين من ملعب مضيفه بيترو أتلتيكو بنتيجة 3-1.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم كانا قد اعترضا على خوض النهائي في المغرب، وطالبا مسؤولي الاتحاد الإفريقي بإقامة المباراة في ملعب محايد (بعيدا عن رباعي نصف النهائي).
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