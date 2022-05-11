سببان وراء تعطيل رحيل نيمار عن باريس

وثارت تكهنات عديدة في الأسابيع القليلة الماضية، أن إدارة بي إس جي بصدد التخلص من نيمار، وعرضه للبيع عقب نهاية الموسم الجاري.وارتبطت هذه الأنباء مع إخفاق بي إس جي، بالخروج من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.إلا أن مراسلة قناة TNT سبورتس في باريس، المقربة للغاية من اللاعب البرازيلي، أكدت أن نيمار باق مع فريقه الحالي بنسبة 100%.وأشارت إلى أن نيمار لا ينوي الرحيل عن باريس في ظل تبقي أشهر قليلة على منافسات كأس العالم 2022.كما أن نيمار ملتزم بتعاقده مع النادي الباريسي الذي يمتد لصيف 2025.