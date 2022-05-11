برشلونة يعلق على انتقال هالاند إلى مانشستر سيتي

وأعلن مانشستر سيتي رسميًا، توصله لاتفاق مع دورتموند بشأن التعاقد مع هالاند.ومن المعروف أن برشلونة كان أحد الأندية المهتمة بضم اللاعب المميز، قبل أن ينسحب من الصفقة بسبب قيمة العمولات الخارجية لتسهيل الصفقة، والتي كان سيحصل عليها والد هالاند ووكيله السابق مينو رايولا.وقال كرويف، تعليقًا على الصفقة في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "كنا نعلم أن هناك بعض الأرقام التي لن نتمكن من الوصول إليها في الصفقة.. لدينا معايير معينة نريد احترامها".وختم: "هالاند سيجعل جماهير السيتي يستمتعون به".وبحسب فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، فإن السيتي سيدفع 60 مليون يورو نظير ضم هالاند، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده الحالي مع دورتموند.وذكرت تقارير أخرى أن هالاند سيوقع للنادي الإنجليزي حتى صيف 2027، وسيتضمن عقده راتبًا أسبوعيًا يبلغ 375 ألف جنيه إسترليني، هو الأعلى بين كافة لاعبي الفريق، متساويًا مع البلجيكي كيفين دي بروين.