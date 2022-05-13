مانشستر سيتي يُكرم أجويرو بتمثال تذكاري (صور)

خلد نادي مانشستر سيتي، ذكرى الهدف التاريخي للأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم الفريق السابق، في شباك كوينز بارك رينجرز، والذي كان السبب في تتويج السيتيزنز بلقب البريميرليج.



وسجل أجويرو هدف الفوز في المباراة التي انتهت بنتيجة (3-2)، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 38 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في الدقيقة (93 و20 ثانية)، عام 2012.



ونشرت الصفحة الرسمية لمانشستر سيتي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يسعدنا كشف النقاب عن تمثال دائم لأسطورة النادي سيرجيو أجويرو، في ستاد الاتحاد في الذكرى العاشرة لهدف 93:20".