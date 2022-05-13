أتلتيكو مدريد يقرر إعادة غريزمان إلى برشلونة

وبحسب ما أوردته المحطة الإذاعية الشهيرة، فإن ممثلا من النادي المدريدي اجتمع خلال الساعات الماضية مع المدير الرياضي في برشلونة، ماتيو أليماني، وأكد له أن أتلتيكو مدريد لن ينفذ خيار الشراء مع غريزمان صاحب الـ31 عامًا.وأضافت الإذاعة الإسبانية أن أتلتيكو مدريد اتخذ هذا القرار؛ لرغبته في توفير الراتب الكبير الذي يحصل عليه غريزمان، البالغ قيمته 18 مليون يورو، موضحة أنه تم إبلاغ اللاعب بهذا القرار.وكان غريزمان قد انضم إلى أتلتيكو مدريد قادمًا من برشلونة الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة عام واحد، مع وجود بند في العقد يُتيح شراء اللاعب نهائيا مقابل سداد مبلغ 40 مليون يورو للنادي الكتالوني.أرقام الفرنسي أنطوان غريزمان مع أتلتيكو مدريد في الموسم الحالي 2021-22لعب 27 مباراة في الدوري الإسباني (سجّل 3 أهداف، قدّم 4 تمريرات حاسمة)؛لعب 9 مباريات في دوري أبطال أوروبا (سجّل 4 أهداف، قدّم تمريرتين حاسمتين).