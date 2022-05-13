كم عدد ألقاب محمد صلاح مع ليفربول؟

وانضم صلاح إلى ليفربول في صيف عام 2017، قادمًا من روما الإيطالي، بصفقة بلغت 42 مليون جنيه إسترليني، واستطاع "صلاح" التأقلم سريعًا مع ناديه الجديد، وأظهر إبداعاته منذ الوهلة الأولى، ليدخل إلى قلوب عشاق الفريق الأحمر، الذين كثيرًا ما يرددون اسمه في معقل "الريدز" ملعب "أنفيلد".وخلال مسيرته حتى الآن مع ليفربول، وصل صلاح إلى أرقام رائعة، حيث خاض 251 مباراة في كل المسابقات، مُحرزًا 155 هدفًا، فيما قدم 63 تمريرة حاسمة، وكان نجم الفريق الأول بلا منازع، وسببًا هامًا في استعادة النادي العريق لهيبته الكروية في إنجلترا.وفي الموسم الحالي، يعتلي صلاح صدارة هدافي البريميرليغ برصيد 22 هدفًا، قبل جولتين على نهاية المسابقة، فيما قدم 14 تمريرة حاسمة خلال 34 مباراة مع فريق المدرب الألماني يورغن كلوب.وبشكل عام وفي الموسم الحالي 2021-22، شارك قائد المنتخب المصري مع ليفربول خلال 48 مباراة في كل المسابقات، وأحرز 30 هدفًا، وصنع 16 هدفًا.على الصعيد الفردي، حقق صلاح مع ليفربول العديد من الجوائز، أبرزها جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز (هداف البريميرليغ) عامي 2018 و2019، وجائزة أفضل لاعب في إنجلترا مرتين عامي 2018 و2022؛ وجائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز عن موسم 2017–18.أفضل لاعب في إنجلترا 2018 و2022؛جائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز عن موسم 2017–18؛جائزة أفضل لاعب أفريقي لعامي 2017 و2018؛أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2018؛جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز (هداف الدوري الإنجليزي الممتاز) عامي 2018 و2019.وكما كان حضور "صلاح" لافتًا مع ليفربول على الصعيد الفردي، لم يكن الأمر أقل من ذلك جماعيا، حيث ساهم في حصول الفريق على العديد من الألقاب، وهو ما يستعرضه لكم فيما يليأسهم النجم المصري في حصول ليفربول على 5 ألقاب حتى الآن، وهي الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-20، دوري أبطال أوروبا 2018-19، كأس العالم للأندية 2019، كأس السوبر الأوروبي 2019، كأس رابطة المحترفين 2022.ويمتلك اللاعب، صاحب الـ29 عامًا، فرصةً ذهبيةً هذا الموسم لحصد الرباعية مع ليفربول، بعد تحقيقه لقب كأس الرابطة، ووصوله لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي، وملاحقته السيتي على صدارة الدوري الإنجليزي، والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.