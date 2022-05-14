شرط جزائي ضخم يتصدر تفاصيل التجديد لفينيسيوس

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن رغم عدم توصل الطرفين لاتفاق، حتى الآن، حول بنود العقد الجديد، إلا أنهما متفقان ضمنيًا على استمرار العلاقة بينهما في الوقت الراهن.ويرتبط الجناح البرازيلي بعقد مع ريال مدريد، حتى صيف 2024.وترغب إدارة الميرينجي في التمديد له إلى صيف 2028، على أن يتضمن العقد الجديد شرطا جزائيا، تبلغ قيمته 350 مليون يورو بشكل مبدئي.ويعتزم النادي الإسباني رفع راتب اللاعب إلى نحو 10 ملايين يورو، بزيادة تبلغ حوالي 6 ملايين أو أكثر عما يتقاضاه حاليا، وفقًا للصحيفة المدريدية.وساهم فينيسيوس بقوة في فوز الريال بلقب الليجا، هذا الموسم، وبلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا.