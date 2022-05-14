الروسية كاساتكينا تضرب موعدا مع التونسية أنس في نصف نهائي دورة روما

وتمكنت كاساتكينا، المصنفة 23 عالميا، من التأهل للمربع الذهبي للبطولة الإيطالية على حساب السويسرية جيل تايكمان، التي انسحبت في المجموعة الثانية، بسبب الإصابة، حين كانت متأخرة في النتيجة 2-3، علما بأن الروسية حسمت المجموعة الأولى بنتيجة 6-4.أما أنس، المصنفة سابعة عالميا، فقد بلغت هذا الدور بعدما قلبت تأخرها بمجموعة لتطيح بالمصنفة رابعة عالميا، اليونانية ماريا ساكاري، بمجموعتين لواحدة 1-6، 7-5، و6-1.وسبق أن تواجهت أنس وكاساتكينا في 5 مناسبات سابقة، وفازت التونسية في المواجهات الثلاث الأخيرة، بينما خسرت أول مباراتين عامي 2016 و2018.وكانت كاساتكينا، البالغة من العمر 25 عاما، وصلت إلى الدور نصف النهائي في بطولتي ملبورن وسيدني في يناير الماضي، وبعد ذلك لم تستطع تجاوز عقبة الدور الثالث في جميع البطولات التي شاركت فيها، قبل أن تفك هذه العقدة في دورة روما الحالية.أما أنس (27 عاما)، فتتطلع لتحقيق لقبها الأول في روما والثاني في بطولة من فئة ألف نقطة، بعد فوزها السبت الماضي بدورة مدريد، محققة لقبها الأكبر في مسيرتها.