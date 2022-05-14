رونالدو يوجه رسالة دعم للمدرب الجديد في مانشستر يونايتد

السومرية نيوز - رياضة



أعرب نجم فريق مانشستر يونايتد، الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن ثقته في أن المدرب الجديد إيريك تن هاج سيكون مناسبا لتولي المهمة اعتباراً من الموسم المقبل، لكنه طالب بأن يحصل على الوقت الكافي إذا أراد الفريق العودة إلى طريق الانتصارات.



وانتشرت التكهنات حول مستقبل رونالدو في يونايتد، بعد موسم جاء خاليا من الألقاب إضافة لفشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.





وكان اللاعب البالغ من العمر 37 عاما من بين اللمحات المضيئة القليلة لمانشستر يونايتد في موسم مروع تحت قيادة المدرب المؤقت رالف رانغنيك، حيث سجل رونالدو 24 هدفا في كافة المسابقات. وقال رونالدو لموقع النادي على الإنترنت "ما أعرفه هو أنه قام بعمل رائع مع أياكس (أمستردام)، وأنه مدرب مخضرم، لكن علينا أن نمنحه الوقت، نحن بحاجة لأن نغير الأمور وفقا للطريقة التي يريدها".وكان اللاعب البالغ من العمر 37 عاما من بين اللمحات المضيئة القليلة لمانشستر يونايتد في موسم مروع تحت قيادة المدرب المؤقت رالف رانغنيك، حيث سجل رونالدو 24 هدفا في كافة المسابقات.

وأضاف اللاعب البرتغالي: "آمل أن نحقق النجاح بالطبع، لأنه إذا نجحنا، فإن مانشستر كلها ستحقق النجاح أيضا, أتمنى له (تن هاج) التوفيق".

وقال رونالدو: "نحن سعداء ومتحمسون ليس فقط كلاعبين، ولكن كمشجعين أيضا, دعونا نعتقد أننا سنفوز بالألقاب العام المقبل".