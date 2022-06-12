ليفاندوفسكي على طاولة باريس سان جيرمان

ومن المعروف أن برشلونة مهتم بضم ليفاندوفسكي هذا الصيف، كما تقدم اللاعب نفسه بطلب لإدارة ناديه، من أجل رحيله هذا الصيف، على الرغم من امتداد عقده حتى صيف 2023.وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان يفكر في ضم ليفاندوفسكي من أجل تعزيز هجوم الفريق الذي يضم الثلاثي كيليان مبابي وليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا.ويدرك باريس سان جيرمان، أن الصفقة لن تكون سهلة على الإطلاق، في ظل تمسك اللاعب بالانتقال إلى برشلونة.ولم ينجح برشلونة في التوصل لاتفاق مع بايرن ميونخ حتى الآن، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.