"فيفا" يعزي العراق

وقالَ في رسالته: "أودُ أن أعبر عن أخلَص التَعازِي في وفاةِ اللاعب الدوليّ السابق حيدر عبد الرزاق.. يَبدُو أن الكلماتَ غير كافيةٍ للتعبيرِ عن الحزنِ الذي نشعرُ به في هذه الخسارة.. خلال مسيرتهِ المهنيّة كانَ حيدر عبد الرزاق يُتوج بانتظامٍ في العراق، وكان جزءاً من الفريقِ الوطنيّ الحائز على بطولةِ آسيا 2007، وعلى مُستوى الأنديةِ تمتعَ بمسيرةٍ ناجحةٍ في وطنه، لاسيما مع نادي الطلبة، وفي خارجِ بلده بشكلٍ رئيسيّ في قطر وسوريا ولبنان وأوزبكستان".وأضاف، "إنه أسطورةٌ لكرةِ القدم العراقيّة بإرثه وانجازاته، وفي شخصيّته الوَدودة وقيادته وشعبيته وصفاته الإنسانيّة التي سوف لن تُنسى وسنفتقدها حقاً".وتابع، "بالنيابةِ عن المُجتمعِ الدوليّ لكرةِ القدم، أودُ أن أُعرب عن أعمَق تعاطفنا مع الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم وعائلة حيدر وأصدقائه ومحبيه، وأن أفكارنا معكم دائماً. معرباً عن أمله بان تكون هذه الذكرياتُ وكلماتنا الداعِمة في إحلالِ السَلام والعَزاء في هذا الوقتِ الصعْب".