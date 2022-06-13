ليفاندوفسكي ينهي حرب برشلونة وباريس

وينتهي عقد المهاجم البولندي مع بايرن ميونخ في صيف 2023.وأعلن ليفاندوفسكي رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ أكثر من مرة، وزعمت العديد من التقارير أن المهاجم البولندي لديه اتفاق بالفعل مع برشلونة، لكن سان جيرمان ظهر مؤخرا في الصورة.ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ممثلي ليفاندوفسكي أكدوا أن خطة اللاعب لم تتغير مع ظهور سان جيرمان في سباق التعاقد مع النجم البولندي.وأشار ممثلو ليفا إلى أنه ثابت على موقفه ويريد الانتقال فقط إلى برشلونة خلال الموسم المقبل.وكشفت أن وكيل ليفاندوفسكي اتصل بخوان لابورتا، رئيس برشلونة، بعد سماع كلمات خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، بأن البارسا لا يستطيع التوقيع مع اللاعب.لكن تؤكد "موندو ديبورتيفو" أن تفسيرات رئيس برشلونة أقنعت الوكيل وليفاندوفسكي نفسه بأن الصفقة لم تفشل.وذكرت أن ليفا لديه اتفاق مع برشلونة على عقد مدته 3 مواسم، نظير الحصول على 9 ملايين يورو سنويا.