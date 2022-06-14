العراق وفرنسا يبحثان تطوير واقع الكرة النسوية

وذكر الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه عقد اليوم، اجتماعاً في مقره مع مُديرِ العلاقات الدوليّة في الاتحادِ الفرنسيّ لكرةِ القدم، لودوفيك ديبرو، بحضور النائبُ الأول لرئيسِ الاتّحاد علي جبار، وعُضو الاتحاد أحمد الموسوي، والأمينُ العامّ للاتحادِ محمد فرحان، ورئيسة اللجنَة النِسويّة رنا عبد الرحمن، فضلاً عن نائبِ رئيس اللجنَة الفنيّة الدكتور وسام نجيب صليوه، ومُمثل السفارة الفرنسيّة والمُنسق العام للمشروع.وقالَ عُضو الاتحاد، أحمد الموسوي، وفق البيان، إن "الاجتماعَ تمحورَ حول مشروعِ رِعاية كرة القدَم النِسويّة الذي سيشملُ تطويرَ اللاعبات، فضلاً عن المُدرباتِ والحكمات والقِياداتِ الإداريّةِ من جميعِ المُحافظات وإقليم كردستان".وأضافَ: "تمّ الاطلاعُ على الآليةِ المُتبعة في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، لا سيما أن المشروع جاءَ بالتَنسيقِ بين وزارةِ الشَبابِ والرياضة والسفارةِ الفرنسيّة في العاصمةِ بغداد، وفي ضوءِ الاتفاقِ بين الطرفين تمّ تحويلُ المشروع إلى الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم كونه الجهة المُختصة، وكذلك التواصُل مع مُديرِ الرياضة بإقليم كردستان الدكتور شاكر أحمد سمو الذي سيستقبلُ الوفدَ نهاية الأسبوع الحالي للاطلاعِ على الفرقِ الرياضيّة النسويّة في الإقليم".وتابع، "إن المشروع يتضمنُ اللقاءَ بإداراتِ الأنديةِ المُتقدمة بالرياضةِ النسويّة، ومنها إدارتا الزوراء والقوة الجوية، للتعرُّفِ على اللاعباتِ المُعتمدات في هذين الناديين".وأكمل، أن "الهدف من المَشروعِ الذي سينتهي في شهر حزيران من عام 2023 هو تطويرُ وتأهيل القيادات الإداريّة النسويّة، وإدخال المُدربات والحكمات، ومن كلِ المحافظات، في معايشاتٍ مع نظيراتهن الفرنسيات، كذلك إدخال اللاعبات في معسكراتٍ تدريبيّةٍ بالتنسيقِ بين الاتحادين العراقيّ ونظيره الفرنسيّ لكرةِ القدم بالتَعاونِ مع السفارةِ الفرنسيّة في العراق".وأنْهَى عُضو الاتحاد، أحمد الموسوي، كلامه بالقول: إن "مُنسق المشروع سيلتقي ممثلي وزارةِ التربيّة للاستفادةِ القصوى من هذا المشروعِ المُهم والحَيوي لتطويرِ كرةِ القدَم النِسويّة في العراق".