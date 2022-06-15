بوجبا يوقع عقود انتقاله ليوفنتوس

وينتهي عقد بوجبا (29 عامًا) في أولد ترافورد، بنهاية الشهر الجاري، وأعلن ناديه رحيله.وبحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن بوجبا وقع أمس الثلاثاء، لمدة 4 مواسم مقبلة.وأضاف التقرير، أن بوجبا سيتقاضى 8 ملايين يورو في الموسم مع يوفي، إضافة إلى المكافآت المتعلقة بالأداء.وأشار إلى أن بوجبا رفض عرضًا براتب أكبر من باريس سان جيرمان، من أجل العودة لصفوف يوفنتوس.ورحل بوجبا عن يوفنتوس في صيف 2016، وانتقل إلى مانشستر يونايتد، مقابل 105 ملايين يورو، قبل أن يعود هذا الصيف مجانًا.