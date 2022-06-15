تعرّف إلى الجوائز المالية لكأس العالم قطر 2022

وأكمل منتخبا أستراليا وكوستاريكا عقد المتأهلين إلى مونديال قطر، حيث فازت أستراليا بركلات الترجيح 5-4 على بيرو بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي 0-0، بينما تأهلت كوستاريكا بالفوز على نيوزيلندا 1-0.وكشفت الصحيفة في تقرير مثير أن المنتخب الكوستاريكي سيحصل على 8.6 ملايين يورو بعد وصوله إلى المونديال القطري المرتقب نهاية العام الجاري، وتحديدًا في الفترة بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول.وقالت LA NACION إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد زاد قيمة الجوائز المالية للمنتخبات المتأهلة إلى مونديال قطر بقيمة 950 ألف يورو مقارنةً بقيمة الجوائز في كأس العالم 2018 بروسيا.من جهة أخرى، قالت الصحيفة الكوستاريكية إن مجموع الجوائز المالية لمونديال قطر 2022 يُقدَّر بـ422 مليون يورو، بينما سيحصل البطل على 40 مليون يورو.السعة 40 ألف مقعد. يقع في واحدة من أكثر المدن التقليدية في قطر، وسيكون مقراً لنادي الريان الرياضي صاحب القاعدة الجماهيرية العريضة.السعة 40 ألف مقعد. عزيز على قلوب أهل قطر لكونه رسم تاريخ كرة القدم في البلاد. شُيّد عام 1976، وتم تجديده ليستضيف كأس العالم 2022.إستاد نهائي قطر 2022. السعة 80 ألف مقعد. يقع وسط مدينة لوسيل الحديثة.السعة 40 ألف مقعد. مكوّن من حاويات الشحن البحري والعوارض الفولاذية القابلة للتفكيك بالكامل، ويرمز إلى التاريخ البحري للدوحة، ويتناغم مع الميناء الذي يقع على مقربة منه.السعة 40 ألف مقعد. تصميمه مستوحى من القحفية، وهي القبعة التي يرتديها الرجال في الوطن العربي.السعة 40 ألف مقعد. يقع في مدينة الوكرة الجنوبية، وهي واحدة من أقدم المدن القطرية الآهلة بالسكان.السعة 40 ألف مقعد. يحيط به عدد من الجامعات الرائدة في قطر، وسيستضيف المباريات حتى ربع النهائي.إستاد المباراة الافتتاحية. السعة 60 ألف مقعد. تصميم مستوحى من بيوت الشعر التقليدية.أسفرت قرعة المونديال عن مجموعات متوازنة وأخرى قوية، حيث ضمّت المجموعة الخامسة كُلًّا من إسبانيا وألمانيا واليابان وكوستاريكا، فيما ضمّت المجموعة الثامنة كُلًّا من البرتغال وغانا والأوروغواي وكوريا الجنوبية.