لاعب ريال مدريد يكشف: كيف سخر مودريتش من محمد صلاح؟

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة رقم 14 في تاريخه، بفوزه على ليفربول 1-0، وهو اللقاء الذي كان المصري محمد صلاح الأكثر حزنا فيه.وقبل المباراة، أطلق صلاح تصريحات نارية، أبرزها رغبته في الانتقام من ريال مدريد، والفوز عليه لتعويض خسارة ليفربول ضده في نهائي أبطال أوروبا 2018، والذي شهد خروج الدولي المصري مصابا.وعقب المباراة التي لعبت في العاصمة الفرنسية "باريس" يوم 28 أيار الماضي، شوهد صلاح حزينا للغاية، ليتوجه له الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد ببعض الكلمات، بحسب زميله البرازيلي رودريجو.يقول رودريجو في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN": "عندما انتهت المباراة، قام لاعبو ريال مدريد بممر شرفي، حتى يمر نجوم ليفربول منه للحصول على الميدالية الفضية".وأضاف: "لاحظنا أن صلاح وهو يمر كان حزينًا بعض الشيء، ورأسه لأسفل، لينظر إليه مودريتش وقال له نصا (شكرًا لك يا صلاح، في المرة القادمة ستحاول مرة أخرى)، وهنا بدأت أضحك".يذكر أن صلاح خاض مع ليفربول 3 مباريات نهائية في دوري أبطال أوروبا، فاز في مرة بعام 2019، وخسر مرتين (2018 و2022).