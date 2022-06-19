اجتماع مرتقب بين وكيل رافينيا وبرشلونة لحسم الصفقة

السومرية نيوز – رياضة

يواصل نادي برشلونة رحلة البحث عن لاعبين جدد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، من أجل العودة لمنصات التتويج في الموسم المقبل.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ديكو، وكيل رافينيا نجم ليدز يونايتد، سيلتقي مع مسؤولي برشلونة خلال الأسبوع المقبل، من أجل حسم الصفقة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ديكو يريد معرفة إذا كان برشلونة سيراهن على رافينيا حتى النهاية أم لا.

وذكرت أن أولوية رافينيا، الانتقال إلى برشلونة، لذا فإنه رفض عروضًا بأموال أكثر، ومستعد للانتظار لوقت أكبر، إذا كان البارسا جادًا في الصفقة.

وقالت "موندو ديبورتيفو"، إن رافينيا يحظى باهتمام من تشيلسي وآرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وزعمت العديد من التقارير، أن ليدز يونايتد يطلب 55 مليون يورو، من أجل التخلي عن رافينيا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.