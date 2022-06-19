الإدارة المؤقتة للقوة الجوية تحضّر لمنافسات الموسم المقبل من الدوري الممتاز

وقال نائب رئيس الهيئة المؤقتة وليد الزيدي في بيان إن "رئيس الهيأة المؤقتة الفريق الطيار شهاب جاهد علي أكد على ضرورة تحقيق نتيجة ايجابية في المباراتين المتبقيتين للقوة الجوية في المسابقة امام الزوراء والصناعة ووضع جميع الامكانات المتاحة لتحقيق هذا الهدف".وبين ان "لجنة التعاقدات عقدت امس اجتماعها برئاستي وعضوية عمر محمد عزيز وعلي عبد الجبار وعلي زغير مع جثير وجودي، حيث دام الاجتماع زهاء الساعتين وبعد قرار الهياة المؤقتة في اجتماعها الاخير بالابقاء على جثير مدربا للفريق في الموسم اطلعت على تقرير مفصل حول الاستراتيجية التي سيتبعها المدرب في التحضير للموسم المقبل فضلا على بعض المتطلبات التي طرحها امام اللجنة من اجل تجاوز الكثير من العقبات التي واجهت الفريق في المدة الماضية".واشار الزيدي الى ان "الاجتماع كان مثمرا جدا بمايسهم في تحقيق قفزة ايجابية يحاول الجميع تحقيقها بهدف العودة لمنصات التتويج مجددا من خلال خلق تشكيلة متجانسة من اللاعبين أصحاب الخبرة والشباب والمحترفين تسبقها عملية تقييم شاملة تنسجم مع تطلعات جماهير العريق الكبيرة في بناء فريق قادر بالمنافسة على جميع الالقاب في الموسم الجديد".وختم الزيدي قائلاً: "الهيأة المؤقتة قررت تسمية ضياء حسين مديرا جديدا للمكتب الاعلامي للنادي والمخول بالتصريح في مختلف الوسائل الاعلامية مع ضرورة توخي الدقة حول اية معلومة تصدر من اية جهة اخرى كونها لاتمثل النادي وادارته المؤقتة".