حيرة في ليفربول بشأن مستقبل جوميز

ولا يعتمد المدرب يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على جوميز بشكل أساسي مع الفريق، سواء كقلب دفاع أو ظهير أيمن.ويفضل كلوب الدفع بجويل ماتيب أو إبراهيما كوناتي إلى جوار فيرجيل فان دايك في قلب الدفاع، ولا يستغنى عن ألكسندر أرنولد كظهير أيمن.وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن قرار ليفربول بتجديد عقد جوميز متوقف على مدى اقتناع المدير الرياضي للريدز، جوليان وارد، بأن اللاعب سيكون له دور تحت قيادة كلوب.وأضافت الصحيفة، أن وارد يعلم جيدًا أن جوميز مصاب بالإحباط لغيابه عن المشاركة مع الفريق، لكنه يعتقد بأنه لاعب مهم بالنسبة للفريق.وأكدت الصحيفة، أن ليفربول لا يخطط للقيام بأي تعاقدات أخرى، لكن وارد سيدرس الآن فكرة تجديد عقود جو جوميز وديوجو جوتا ونابي كيتا وهارفي إليوت.