تعرّف إلى أصغر 5 لاعبين شاركوا في كأس العالم عبر التاريخ

ومن المُقرر أن تستضيف قطر في الشتاء القادم نهائيات كأس العالم 2022 (21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول) وذلك للمرة الأولى في الخليج والوطن العربي، حيث تستعد لتقديم نسخة تاريخية ستظل عالقةً في الأذهان.

نستعرض لكم في هذا التقرير أصغر 5 لاعبين شاركوا في كأس العالم عبر تاريخها بحسب شبكة "أوبتا" المختصة في الأرقام والإحصائيات الرياضية، حيث يتربع على عرش هذه القائمة اللاعب السابق لمنتخب إيرلندا الشمالية، نورمان وايتسايد.شارك المهاجم نورمان وايتسايد في كأس العالم عام 1982 في إسبانيا، وهو يبلغ من العمر 17 عاماً و40 يومًا فقط، حيث كسر رقم البرازيلي بيليه الذي لم يتجاوز هو الآخر سن الثامنة عشرة عندما شارك لأول مرة في كأس العالم عام 1958.ظهر وايتسايد فقط في مباراتين كبيرتين مع مانشستر يونايتد الإنجليزي (على الرغم من أنه أصبح وقتها أصغر مَن سجل للنادي على الإطلاق في الجولة الأخيرة بالدوري من موسم 1981-82) قبل أن يستدعيه المدرب الأسبق بيلي بينغهام إلى تشكيلة أيرلندا الشمالية لكأس العالم 1982.حطم وايتسايد الرقم القياسي لأصغر اللاعبين مشاركة في المونديال في المباراة الأولى لبلاده في البطولة على الرغم من أنه لم يستطع الاحتفال بهذا الإنجاز بهدف، ولكن بدلاً من ذلك، أصبح أيضًا أصغر لاعب يحصل على بطاقة صفراء في تاريخ كأس العالم FIFA.شارك نجم منتخب الكاميرون السابق، صامويل إيتو، لأول مرة مع منتخب بلاده بعمر الـ16، قبل أن يخوض كأس العالم 1998 بفرنسا بعمر 17 سنة و3 أشهر و7 أيام.ولم يكن الظهور الأول لإيتو في المونديال موفقًا، إذ خسرت الكاميرون أمام إيطاليا بثلاثية نظيفة في دور المجموعات، وأنهى نجم برشلونة السابق مسيرته الدولية عام 2014 بعد أن شارك في 118 مباراة دولية.يُعد فيمي أوبابونمي واحدًا من أصغر اللاعبين الذين سجلوا حضورهم في قائمة منتخب نيجيريا بكأس العالم 2002 في اليابان وكوريا الجنوبية، حيث شارك في مباراة إنجلترا (0-0) في دور المجموعات بعمر 17 عامًا و3 أشهر و9 أيام، واعتزل اللاعب دوليًّا عام 2006.شارك سالومون أوليمبي لأول في كأس العالم بعمر 17 سنة و6 أشهر و3 أيام، وذلك في المباراة التي تعادل فيها منتخب بلاده الكاميرون مع النمسا بنتيجة 1-1 في كأس العالم 1998 بفرنسا، حيث دخل اللقاء بديلًا لزميله صامويل إيبوا، واعتزل اللاعب دوليًا عام 2007.كانت المشاركة الأولى للأسطورة البرازيلية بيليه، في كأس العالم 1958 في السويد، بعمر 17 سنة و7 أشهر و23 يومًا، وعينه على تحقيق اللقب، حيث شارك في فوز البرازيل على الاتحاد السوفييتي (وقتها) بهدفين مقابل صفر، كما أصبح بيليه حينها أصغر لاعب يسجل ثلاثة أهداف (هاتريك)، وذلك في فوز البرازيل 5-2 على حساب فرنسا في نصف النهائي، ليحقق اللقب العالمي على حساب السويد بنفس النتيجة (5-2).