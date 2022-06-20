Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
كروس يباغت مدريد بقرار جديد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

تعرّف إلى أصغر 5 لاعبين شاركوا في كأس العالم عبر التاريخ

رياضة

2022-06-20 | 05:40
تعرّف إلى أصغر 5 لاعبين شاركوا في كأس العالم عبر التاريخ
733 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تُعتبر بطولة كأس العالم أهم مسابقة لرياضة كرة القدم يُقيمها الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، حيث تُجرى كل أربع سنوات ويتابعها ملايين الأشخاص حول أرجاء المعمورة، كونها تجمع نخبة نجوم الكرة عبر العالم.

ومن المُقرر أن تستضيف قطر في الشتاء القادم نهائيات كأس العالم 2022 (21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول) وذلك للمرة الأولى في الخليج والوطن العربي، حيث تستعد لتقديم نسخة تاريخية ستظل عالقةً في الأذهان.
 
نستعرض لكم في هذا التقرير أصغر 5 لاعبين شاركوا في كأس العالم عبر تاريخها بحسب شبكة "أوبتا" المختصة في الأرقام والإحصائيات الرياضية، حيث يتربع على عرش هذه القائمة اللاعب السابق لمنتخب إيرلندا الشمالية، نورمان وايتسايد.

1- نورمان وايتسايد (أيرلندا الشمالية.. 17 عامًا و40 يومًا)
شارك المهاجم نورمان وايتسايد في كأس العالم عام 1982 في إسبانيا، وهو يبلغ من العمر 17 عاماً و40 يومًا فقط، حيث كسر رقم البرازيلي بيليه الذي لم يتجاوز هو الآخر سن الثامنة عشرة عندما شارك لأول مرة في كأس العالم عام 1958.

ظهر وايتسايد فقط في مباراتين كبيرتين مع مانشستر يونايتد الإنجليزي (على الرغم من أنه أصبح وقتها أصغر مَن سجل للنادي على الإطلاق في الجولة الأخيرة بالدوري من موسم 1981-82) قبل أن يستدعيه المدرب الأسبق بيلي بينغهام إلى تشكيلة أيرلندا الشمالية لكأس العالم 1982.

حطم وايتسايد الرقم القياسي لأصغر اللاعبين مشاركة في المونديال في المباراة الأولى لبلاده في البطولة على الرغم من أنه لم يستطع الاحتفال بهذا الإنجاز بهدف، ولكن بدلاً من ذلك، أصبح أيضًا أصغر لاعب يحصل على بطاقة صفراء في تاريخ كأس العالم FIFA.

2- صامويل إيتو (الكاميرون.. 17 عامًا و3 أشهر و7 أيام)
شارك نجم منتخب الكاميرون السابق، صامويل إيتو، لأول مرة مع منتخب بلاده بعمر الـ16، قبل أن يخوض كأس العالم 1998 بفرنسا بعمر 17 سنة و3 أشهر و7 أيام.

ولم يكن الظهور الأول لإيتو في المونديال موفقًا، إذ خسرت الكاميرون أمام إيطاليا بثلاثية نظيفة في دور المجموعات، وأنهى نجم برشلونة السابق مسيرته الدولية عام 2014 بعد أن شارك في 118 مباراة دولية.

3: فيمي أوبابونمي (نيجيريا.. 17 عامًا و3 أشهر و9 أيام)
يُعد فيمي أوبابونمي واحدًا من أصغر اللاعبين الذين سجلوا حضورهم في قائمة منتخب نيجيريا بكأس العالم 2002 في اليابان وكوريا الجنوبية، حيث شارك في مباراة إنجلترا (0-0) في دور المجموعات بعمر 17 عامًا و3 أشهر و9 أيام، واعتزل اللاعب دوليًّا عام 2006.

4: سالومون أوليمبي (الكاميرون.. 17 عامًا و6 أشهر و3 أيام)
شارك سالومون أوليمبي لأول في كأس العالم بعمر 17 سنة و6 أشهر و3 أيام، وذلك في المباراة التي تعادل فيها منتخب بلاده الكاميرون مع النمسا بنتيجة 1-1 في كأس العالم 1998 بفرنسا، حيث دخل اللقاء بديلًا لزميله صامويل إيبوا، واعتزل اللاعب دوليًا عام 2007.

5: بيليه (البرازيل.. 17 عامًا و7 أشهر و23 يومًا)
كانت المشاركة الأولى للأسطورة البرازيلية بيليه، في كأس العالم 1958 في السويد، بعمر 17 سنة و7 أشهر و23 يومًا، وعينه على تحقيق اللقب، حيث شارك في فوز البرازيل على الاتحاد السوفييتي (وقتها) بهدفين مقابل صفر، كما أصبح بيليه حينها أصغر لاعب يسجل ثلاثة أهداف (هاتريك)، وذلك في فوز البرازيل 5-2 على حساب فرنسا في نصف النهائي، ليحقق اللقب العالمي على حساب السويد بنفس النتيجة (5-2).

» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
الكتلة الصدرية تعلق بعد صدور الأوامر الإدارية بإنهاء عضوية نوابها
25.53%
08:27 | 2022-06-19
الكتلة الصدرية تعلق بعد صدور الأوامر الإدارية بإنهاء عضوية نوابها
08:27 | 2022-06-19
سياسي مستقل: شخصيتان قادرتان على إعادة الصدر للمشهد السياسي
24.23%
14:40 | 2022-06-18
سياسي مستقل: شخصيتان قادرتان على إعادة الصدر للمشهد السياسي
14:40 | 2022-06-18
انفجار مزدوج قرب مقر تابع لجهاز المخابرات.. مصدر يكشف التفاصيل
13.53%
01:59 | 2022-06-19
انفجار مزدوج قرب مقر تابع لجهاز المخابرات.. مصدر يكشف التفاصيل
01:59 | 2022-06-19
الديمقراطي الكردستاني: إذا لم يعود الصدر سوف تشكل الحكومة
12.77%
14:30 | 2022-06-19
الديمقراطي الكردستاني: إذا لم يعود الصدر سوف تشكل الحكومة
14:30 | 2022-06-19
معهد فلكي يحدد موعد عيد الأضحى
12.04%
16:01 | 2022-06-18
معهد فلكي يحدد موعد عيد الأضحى
16:01 | 2022-06-18
بالوثيقة.. الحلبوسي يوافق على انهاء عضوية حاكم الزاملي من منصبه - عاجل
11.91%
07:13 | 2022-06-19
بالوثيقة.. الحلبوسي يوافق على انهاء عضوية حاكم الزاملي من منصبه - عاجل
07:13 | 2022-06-19
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

غزلان الريم تواجه
Play
غزلان الريم تواجه "الانقراض"‎‎
05:07 | 2022-06-20
قلق وتخوّف... انتقال الحمى النزفية للحوم البيضاء في العراق؟‎‎
Play
قلق وتخوّف... انتقال الحمى النزفية للحوم البيضاء في العراق؟‎‎
04:46 | 2022-06-20
المشهد السياسي: الغموض سيد الموقف ‎‎
Play
المشهد السياسي: الغموض سيد الموقف ‎‎
04:34 | 2022-06-20
افتتاح مركز لعلاج المدمنين على المخدرات‎‎
Play
افتتاح مركز لعلاج المدمنين على المخدرات‎‎
04:13 | 2022-06-20
الاطار في رحلة التحشيد النيابي للوصول الى الثلثين‎‎
Play
الاطار في رحلة التحشيد النيابي للوصول الى الثلثين‎‎
03:24 | 2022-06-20
فيديو حصري.. عملية مقتل
Play
فيديو حصري.. عملية مقتل "والي الأنبار" لدى "داعش"
16:02 | 2022-06-19
شيوخ عشائر في كركوك يطالبون بتدويل التدخلات التركية (فيديو)
Play
شيوخ عشائر في كركوك يطالبون بتدويل التدخلات التركية (فيديو)
15:02 | 2022-06-19
مدير عام الضرائب يوجه بسرعة إنجاز المعاملات
Play
مدير عام الضرائب يوجه بسرعة إنجاز المعاملات
10:14 | 2022-06-19
تظاهرات
Play
تظاهرات "غاضبة" امام مبنى محافظة النجف (فيديو)
06:46 | 2022-06-18
ريم زيد ومروان أبناء السومرية ضحية الكلمة الحرة
Play
ريم زيد ومروان أبناء السومرية ضحية الكلمة الحرة
06:57 | 2022-06-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.