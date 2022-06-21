قائد الأوروغواي دييغو غودين يفسخ عقده مع أتلتيكو مينيرو

وانضم ابن الـ36 عاماً إلى النادي البرازيلي في كانون الثاني/يناير الماضي بعقد لعام واحد، قادماً من الدوري الإيطالي حيث دافع عن ألوان إنتر موسم 2019-2020 ومن بعده كالياري من 2020 حتى أوائل 2022.وقال أتلتيكو مينيرو في حسابه على تويتر "اتفق أتلتيكو ودييغو غودين على إنهاء ودّي للعقد"، فيما غرّد اللاعب قائلاً "إني أشعر بالرضا لأني قدّمت دائماً أفضل ما لدي في كل لحظة، وباحترافية كبيرة، واحترمت كل هؤلاء الأشخاص الذين لن أنساهم أبداً".ولم تكن التجربة البرازيلية ناجحة لقلب الدفاع الذي تألق بشكل خاص مع أتلتيكو مدريد الإسباني حيث لعب من 2010 حتى 2019، إذ خاض تسع مباريات فقط خلال ستة أشهر، متأثراً بالإصابات والافتقار إلى اللياقة البدنية.ويُرجّح أن ينتقل الأوروغواياني إلى الدوري الأرجنتيني من أجل تعويض ما فاته في البرازيل ومحاولة الحصول على الوقت الكافي في أرض الملعب، قبل السفر في نهاية العام الحالي مع منتخب بلاده إلى قطر لخوض نهائيات كأس العالم 2022.