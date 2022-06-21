برشلونة يكشف عن ملعبه البديل في 2023-2024

وقال خوان لابورتا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "برشلونة سيلعب على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي خلال موسم 2023-2024 بسبب مشروع (سباي بارسا)".ويهدف برشلونة لتجديد ملعب "كامب نو" خلال تلك الفترة، بعد أن حصل لابورتا على موافقة الجمعية العمومية على مشروع "سباي بارسا".وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى برشلونة سيخوض مبارياته على ملعب "كامب نو" بشكل طبيعي خلال الموسم المقبل.وذكرت "سبورت" أن سعة ملعب لويس كومبانيس الأولمبي تبلغ 55 ألف متفرج فقط، مقارنة ب98 ألف مقعد في "كامب نو".