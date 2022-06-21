المغرب يقسو على الصومال في كأس العرب للصالات

ويعد هذا الفوز الثاني لأسود الأطلس، بعد الفوز في افتتاح البطولة على المنتخب الكويتي، الذي حقق بدوره فوزه الأول مساء اليوم الثلاثاء على حساب المنتخب الموريتاني بنتيجة 7-2.واختارت اللجنة المنظمة لاعب المنتخب المغربي سفيان المسرار ، كأفضل لاعب في مباراة المغرب والصومال، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب في مباراة الكويت وموريتانيا، للاعب المنتخب الكويتي عبداللطيف العباسي.وتقام البطولة بمشاركة 10 منتخبات خلال الفترة من 20 إلى 28 حزيران الحالي.