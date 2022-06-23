هل سحب برشلونة عرض تجديد ديمبلي؟

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في 30 حزيران الجاري، ولم يوافق اللاعب الفرنسي على عرض التجديد حتى الآن.وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى جمود المفاوضات، حيث أن ديمبلي لم يرد على عرض التجديد حتى الآن، كما أن إدارة البارسا ترفض تقديم عرض جديد وزيادة الراتب.وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم الجمود، لم تسحب إدارة برشلونة، عرض التجديد من ديمبلي حتى الآن.وأوضحت أن من المتوقع أن تسحب إدارة برشلونة، العرض عقب أسبوع، عند انتهاء العقد الرسمي الذي يربط الجناح الفرنسي بالفريق الكتالوني.وذكرت "موندو ديبورتيفو" أن ديمبلي أبلغ تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، بأنه يريد البقاء مع البارسا.لكن أكدت الصحيفة الإسبانية أن النجم الفرنسي لن يخفض طلباته المادية في العقد الجديد.