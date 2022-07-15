بالأرقام.. سجل ذهبي لميسي أمام المنتخبات العربية

وأوقعت قرعة مونديال قطر 2022، المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الرابعة، رفقة السعودية والمكسيك وبولندا.ويحلم ميسي بتحقيق الحلم الأكبر بالفوز بكأس العالم، في مشاركة ربما تكون الأخيرة في مسيرته الدولية، وذلك بعدما كسر النحس بحصد كوبا أمريكا، صيف العام الماضي.المثير أن منتخب التانجو توج بكأس العالم مرتين في مسيرته، بنسخة مونديالي الأرجنتين 1978 والمكسيك 1986، بينما خسر النهائي 3 مرات في 1930 و1990 و2014، والأخيرة بحضور ميسي.ويبدأ ميسي، حملته الرابعة في كأس العالم بمواجهة السعودية ثم المكسيك وبولندا أيام 22 و26 و30 نوفمبر/تشرين ثان.ونستعرض في هذا التقرير، تاريخ اللاعب الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات أمام المنتخبات العربية:شارك النجم الأرجنتيني في مباراة ودية ضد السعودية، على ملعب الملك فهد بالرياض، انتهت بالتعادل السلبي في 14 نوفمبر/تشرين ثان 2012.كما التقى ميسي مرتين بمنتخب قطر، خرج في الأولى فائزًا بثلاثية سجلها ريكيلمي وجوليو كروز وروبرتو فابيان آيالا، في ودية أقيمت بالدوحة يوم 16 نوفمبر/تشرين ثان 2005.بينما كانت المواجهة الثانية ضد العنابي، رسمية في كوبا أمريكا 2019، حيث ساهم ميسي في فوز الأرجنتين بثنائية من توقيع أجويرو ولاوتارو مارتينيز.كما سجل ميسي هدفين في شباك الجزائر خلال ودية انتهت بفوز الأرجنتين بنتيجة 4-3 في 5 يونيو/حزيران 2007 على ملعب كامب نو.وتخلف ميسي عن 3 مواجهات أخرى ضد المنتخبات العربية، أولها لقاء ودي ضد مصر انتهى بفوز منتخب بلاده بهدفين في 26 مارس/آذار 2008.كما تخلف ميسي عن فوز ودي للأرجنتين على العراق برباعية، أقيمت في 11 أكتوبر/تشرين أول 2018، وأخيرًا فوز ودي على المغرب بهدف دون رد في 26 مارس/آذار 2019.