ما هي خياراتهم؟.. ليوث الرافدين يلاعبون السعودية في مباراة "مصيرية"

ويرفع ليوث الرافدين شعار الفوز من أجل بلوغ الدور ربع النهائي من المسابقة، ويحتاج فريقنا إلى تسجيل أكثر من هدفين بغية تحقيق هدفه المنشود.ويدخل منتخبنا الوطني للشباب المباراة بدون رصيد من النقاط إثر خساراته مباراته الأولى أمام نظيره الموريتاني بهدف دون رد، في حين يمتلك الفريق السعودي 3 نقاط من فوزه على موريتانيا بهدفين مقابل لاشيء.