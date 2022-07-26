بغرامة مالية ثقيلة.. الفيفا يعاقب الكاميرون

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق النسخة الـ22 من نهائيات بطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين.ووفقاً للمصدر ذاته، فإن الفيفا فرض غرامة مالية على الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، تقدر بـ1.6 مليون يورو، مشيرا إلى أن هذا المبلغ سيذهب للمدرب السابق للمنتخب الكاميروني، البرتغالي أنطونيو كونسيساو، بسبب إخلال الاتحاد الكاميروني ببنود تعاقده مع كونسيساو بعد إقالته من تدريب الكاميرون عقب نهائيات كأس أمم أفريقيا 2022.وأرسل "فيفا" خطاباً إلى رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، لإبلاغه بسرعة دفع الغرامة للمدرب البرتغالي كونسيساو، على خلفية شكوى قدمها المدرب الذي قاد الكاميرون للحصول على المركز الثالث في أمم أفريقيا 2022، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.يُذكر أن كونسيساو، أقيل من تدريب الكاميرون في آذار الماضي، وخلفه ريغوبرت سونغ في القيادة الفنية لمنتخب الأسود غير المروضة، ليقود الكاميرون إلى التأهل لبطولة كأس العالم قطر 2022. وستخوض الكاميرون منافسات البطولة من المجموعة السابعة رفقة منتخبات صربيا وسويسرا والبرازيل.