كريستيانو رونالدو يوجه طلبا صادما لمانشستر يونايتد

ووفقا للصحيفة فقد أوضح رونالدو لإدارة مانشستر يونايتد أنه يريد الخروج من أولد ترافورد قبل إغلاق باب سوق الانتقالات الصيفي مع حرص النجم البرتغالي على الانضمام لأحد الأندية المنافسة في دوري أبطال أوروبا.وفشلت المحادثات بين المهاجم والمديرين التنفيذيين والمدرب إيريك تين هاغ في إقناع اللاعب بالبقاء في معسكر مانشستر يونايتد وطرح رونالدو مطلبه بإنهاء العقد.وانتقل رونالدو البالغ من العمر 37 عاما من يوفنتوس لمانشستر يونايتد الصيف الماضي، ليعود إلى أولد ترافورد بعد 12 عاما على خروجه إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو في صفقة قياسية آنذاك.وتردد أن أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وتشيلسي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ترفض التعاقد مع رونالدو، غير أن طلب اللاعب بفسخ عقده مع مانشستر يونايتد قد يعني وجود فريق يريد التعاقد معه دون التفاوض مع النادي الإنجليزي.وغاب رونالدو عن الفترة التحضيرية لمانشستر يونايتد في تايلاند وأستراليا، لكنه عاد إلى كارينغتون (مقر تدريب مانشستر يونايتد) ليطالب النادي بالتخلي عنه ومن ثم الرحيل قبل عام على نهاية عقده.وسجل رونالدو 18 هدفا وصنع 3 في 30 مباراة مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي، وخرج الفريق بلا أي لقب وودع من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.