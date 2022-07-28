تونس تقسو على جيبوتي وتبلغ ربع نهائي كأس العرب

تمكن منتخب تونس للشباب، اليوم الخميس، من الفوز بسداسية دون رد على جيبوتي، في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العرب تحت 20 عاما، والمقامة حاليا في السعودية.

وسجل سداسية نسور قرطاج محمد الضاوي وعزيز عبيد "هدفين" وزين الدين ساسي ورائد بوشنيبة "هدفين".



وبهذا الفوز، أنهى منتخب تونس، منافسات الدور الأول، في صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط.



وضرب منتخب تونس، موعدا ضد الجزائر، الأحد المقبل، في ربع نهائي كأس العرب.