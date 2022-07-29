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صلاح: فزت بكل شيء تقريبًا مع ليفربول

رياضة

2022-07-29 | 12:42
صلاح: فزت بكل شيء تقريبًا مع ليفربول
المصدر:
وكالات
377 مشاهدة

يأمل النجم المصري محمد صلاح في التتويج بكأس الدرع الخيرية غدًا السبت، عندما يواجه مانشستر سيتي رفقة ليفربول على ملعب كينج باور.

وقال صلاح في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإنجليزي: "فزت بكل شيء تقريبًا مع الفريق، لكن لم ألحظ ذلك حتى أتى ترينت (ألكسندر أرنولد) لي بعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وقال لي: فزنا بكل شيء تقريبًا هنا".

وأضاف: "وبالتالي أعتقد أنني توجت بكل شيء مع ليفربول سواء جماعيًا أو فرديًا، ولكن هناك دائمًا مساحة للفوز بالمزيد، وأريد دائمًا الفوز بالألقاب للمرة الثانية والثالثة والرابعة، هذه هي عقليتي".

وتطرق للحديث عن مهاجم الفريق الجديد داروين نونيز: "أشعر بالإثارة وأريد اللعب إلى جوار نونيز، حظي بموسم جيد ولعب بصورة مميزة أمامنا على أرضه وخارجها (رفقة بنفيكا في دوري الأبطال الموسم الماضي)".

وتابع صلاح: "ساديو (ماني) رحل وسأفتقده، قدم مواسم رائعة مع النادي، وأتمنى له الأفضل، وأتمنى نفس الأمر لداروين وأن يسجل الكثير من الأهداف لنا".

وختم: "نحن في وضع جيد للقتال على كل شيء مع التعاقدات الجديدة، نريد أن نواصل العمل الجاد وأن نملك رؤية جيدة ونتحلى بالإيجابية وننافس على كل الألقاب مرة أخرى".
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