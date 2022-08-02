رسميا.. لاتسيو يضم نجم إنتر ميلان

وأعلن لاتسيو في بيان عبر موقعه الرسمي، التعاقد مع فيتسينو، في صفقة مجانية، بعد رحيله عن النيراتزوري بنهاية الموسم الماضي لنهاية عقده.وذكر فريق النسور أن ماتياس وقع عقدا يربطه بالنادي 3 سنوات مقبلة، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية، على أن ينضم للتدريبات مع فريقه الجديد اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.يشار إلى أن فيتسينو 31 عاما كان قد انضم لإنتر في صيف 2017 قادما من فيورنتينا، وخلال الموسم الماضي شارك في 23 مباراة بقميص النيراتزوري، وسجل هدفا واحدا.